Lieferketten: Ifo: Lieferengpässe im deutschen Einzelhandel lassen etwas nach

Die Branche selbst erhofft sich von der Regierung Hilfe bei nötigen Investitionen für die Zukunft. „Die Pandemie ging bei vielen Handelsunternehmen an die Substanz, es sind keine finanziellen Reserven mehr übrig“, sagte jüngst der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Alexander von Preen. „Und jetzt kommen noch die hohe Inflation und in der Folge eine schlechte Verbraucherstimmung oben drauf.“ Das bringe viele Händlerinnen und Händler in eine extrem schwierige Lage.