Lieferketten: Materialengpässe halten an – Ifo erwartet „keine deutliche Erholung“

In den Kernbranchen der deutschen Industrie bleibt die Situation demnach kritisch. In der Elektroindustrie, dem Maschinenbau und in der Automobilbranche berichteten weiterhin rund 90 Prozent der Unternehmen, dass sie nicht alle Materialien und Vorprodukte bekommen. „Für die nächsten Monate gibt es keine Anzeichen einer deutlichen Erholung bei der Beschaffung wichtiger Werkstoffe“, sagte Wohlrabe voraus.