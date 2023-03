Lieferstopps: Lieferengpässe im Lebensmittelhandel bleiben hoch

Abseits der Lebensmittel sind die Engpässe insbesondere im Fahrradhandel stark zurückgegangen: Nur noch gut jeder vierte Händler ist betroffen. Noch im Juni 2022 gab es keinen Fahrradhändler, der keine Lücken in seinem Angebot meldete. „Für viele Sport- und Outdoor-Produkte geht die bis in das Jahr 2022 pandemiebedingt starke Nachfrage wieder zurück, so dass sich auch Lieferprobleme wieder abschwächen“, begründete Höppner die Entwicklung.