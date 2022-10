Logistik: Lkw-Verkehr auf Autobahnen stabil – Niedersachsen verzeichnet größtes Wachstum

Regional geht die Entwicklung allerdings stark auseinander. Den größten Anstieg der Lkw-Maut-Fahrleistung gab es im September in Niedersachsen mit plus 0,8 Prozent zum Vormonat, gefolgt von Sachsen mit plus 0,3 Prozent. Das Saarland meldete dagegen einen Rückgang von 1,5 Prozent, Nordrhein-Westfalen von 1,2 Prozent.