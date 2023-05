Lohnentwicklung: EZB-Chefvolkswirt: Jüngste Lohnabschlüsse noch im Rahmen der Erwartungen

Viele Beschäftigte seien immer noch in alten Verträgen gebunden. „Die jüngsten Abschlüsse werden oberhalb von fünf Prozent erzielt, aber dies liegt in der Größenordnung unserer Erwartungen.“ Aus Sicht des EZB-Chefvolkswirts wird das Lohnwachstum voraussichtlich in diesem Jahr am stärksten ausfallen.