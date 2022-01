Messung des Wohlstands „Es herrscht eine merkwürdige Lust an der Apokalypse“

Die Dashboard-Idee geht auf die ehemalige Enquetekommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ zurück, in der Sie Mitglied waren. Was ist aus dem 850 Seiten starken Abschlussbericht geworden, den die Gruppe 2013 vorgelegt hat?

Wir haben zweieinhalb Jahre an dem Bericht gearbeitet, doch leider ist er am Ende in der Schublade gelandet und inhaltlich versandet. Die Wohlstandsdebatte wurde von anderen Themen völlig überlagert. Es gab eine Bundestagswahl, dann kam die Flüchtlingskrise.



Welche Erinnerungen haben Sie an die Arbeit in der Kommission?

Eine gemischte. Ich war überrascht, wie anfangs manche Abgeordnete der politischen Linken glaubten, man könne am BIP herumbasteln und per Knopfdruck einen tollen neuen Indikator kreieren. Es gab aber auch auf Seiten der SPD und der Grünen eine Reihe von Leuten, die sehr sachkundig und konstruktiv mitarbeiteten. Insgesamt empfinde ich unsere Arbeit von damals noch immer als extrem nützlich. Man könnte das Gutachten nun wunderbar aus den Berliner Aktenschänken holen. Ich empfehle das der Koalition ausdrücklich.