Migration: Ifo: Geringe Arbeitslosigkeit erleichtert Integration Asylsuchender in Jobmarkt

Die Höhe der Arbeitslosigkeit in einer Region und die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung beeinflussen laut Ifo-Institut entscheidend den Erfolg bei der Integration von Geflüchteten. „Eine niedrige Arbeitslosigkeit in einem Landkreis erleichtert dort die Beschäftigungsaufnahme und damit die Eingliederung“, erklärte Ifo-Migrationsexperte Panu Poutvaara am Mittwoch.