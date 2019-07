Mitsotakis gewinnt Wahl in Griechenland Das Comeback der Schulden-Apologeten

Dabei unterschieden sich die Länder bei näherem Hinsehen stark in der Art ihrer neuen Lust an den Schulden. Bei den immer neuen Ideen der Schulden-Apologeten aus Italien bekommen die meisten Ökonomen einen Herzinfarkt, handelt es sich doch in der Essenz um Geldgeschenke. Das Programm von Mitsotakis hingegen hat auch seine Fürsprecher.