Nach FTX-Pleite: EZB-Direktor fordert globale Regulierung der Krypto-Welt

Zudem gelte es, Mindestanforderungen für das Risikomanagement und die Unternehmensführung der Krypto-Akteure festzulegen. Krypto-Werte sollten zudem gemäß ihrer sozialen Kosten besteuert werden, forderte Panetta in seiner Rede an der London Business School. Bereits vor dem Warnruf der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte die Bank of England jüngst Alarm geschlagen: Deren Vizechef Jon Cunliffe sagte, der Fall FTX mache klar, dass Aufseher schnell für eine schärfere Kontrolle sorgen müssten.