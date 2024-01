Nahrungsmittel, Hotels, Gastro Wo die Preise bald steigen – und wo sie sinken

Obwohl die Inflation, wenn auch langsam, sinkt, müssen Kundinnen und Kunden konsumnaher Unternehmen tiefer in die Tasche greifen. Die Preiserwartungen für diese Branchen stiegen von 32,3 Zählern im Dezember auf 32,9 im Januar, wie das Münchner Ifo-Institut (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung) am Mittwoch mitteilte. Der Anstieg sei vor allem auf die konsumnahen Dienstleister zurückzuführen. Hier nahmen die Preiserwartungen von 37,3 auf 42,1 Punkte zu. Im Einzelhandel sank das Barometer hingegen von 30 auf 28,6 Punkte. „Die Inflation dürfte daher in den kommenden Monaten nur langsam sinken“, folgert Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.