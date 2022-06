Neue Außenhandelszahlen Deutschlands Exporte steigen trotz Russland-Boykott – wie kann das sein?

Nichtsdestotrotz sind die Gesamtausfuhren Deutschlands in Nicht-EU-Länder auch seit Kriegsbeginn kontinuierlich weiter gestiegen, wie neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigen. Der Russland-Einbruch hat also die deutschen Ausfuhren als Ganzes kaum tangiert. So haben die Exporte insgesamt seit einem deutlichen Einbruch zu Beginn der Coronapandemie kontinuierlich zugelegt und liegen heute deutlich über ihrem Vor-Krisen-Niveau. Im Mai lagen sie vorläufigen Zahlen zufolge gar knapp 23 Prozent über Vorjahr.