Neue Wachstumsprognose Das BIP wird schneller und „weicher“

Die Statistikämter der meisten großen Euro-Länder scheinen schneller getestet zu haben. Frankreich, Italien und Österreich publizieren das BIP bereits seit vielen Jahren nach 30 Tagen. Warum ist man in Deutschland langsamer?

Natürlich kann man sagen, dass wir lange gebraucht haben. Aber wir brauchten die Zeit, um die optimale Balance zwischen Aktualität und Genauigkeit der veröffentlichten Zahlen zu finden. Uns war es vor allem wichtig, dass unser Modell auch bei konjunkturellen Wendepunkten richtig schätzt. Dass es also einen Wirtschaftseinbruch- oder -aufschwung auch dann erkennt und in die Berechnung einbezieht, wenn dieser erst spät im Quartal stattgefunden hat, wir harte Zahlen also noch nicht vorliegen haben. Die Tatsache, dass wir trotz der Coronakrise bei unserem Plan geblieben sind, das BIP im zweiten Quartal 2020 erstmals früher zu veröffentlichen, zeigt, dass wir sorgfältig gearbeitet haben und unseren Methoden vertrauen.