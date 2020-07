Neue Wachstumsprognose Das BIP wird schneller und „weicher“

Sie haben wegen Corona also weniger Daten zur Verfügung?

Erstaunlicherweise haben die Unternehmen besser berichtet, als wir befürchtet haben. Der Großteil hat auch in den Krisenmonaten geliefert. Vermutlich deswegen, weil auch die Unternehmen selbst die Zahlen gebraucht haben und an verlässlichen Konjunkturdaten interessiert sind. Gerade in wirtschaftlich instabilen Zeiten ist der Bedarf an belastbaren Wirtschaftsdaten hoch. Das von uns veröffentlichte BIP bildet nicht nur eine wichtig Grundlage für die Bundesregierung bei ihren wirtschaftspolitischen Entscheidungen, sondern auch für Investitionspläne der Unternehmen. Die Unternehmen wollen wissen, wie sich die Konjunktur entwickelt und wie sie ihre Geschäftsmodelle eventuell anpassen müssen.