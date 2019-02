Neuer Wirtschaftsindikator Was uns die Maut über die Konjunktur verrät

Die Daten für den Maut-Index liegen hingegen praktisch auf der Straße – beziehungsweise werden von dort aus den Führerhäusern per Satellit an die Betreiber und weiter an das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) übermittelt. Das BAG stellt den Wiesbadener Kollegen von der Abteilung Statistik die Daten zu den zurückgelegten Strecken im Mautgebiet zur Verfügung. Seit die Abgabe auch für kleinere Lkw und seit Mitte 2018 auf sämtlichen Bundesstraßen gilt, kommen Mautdaten von 53.000 Straßenkilometern zusammen.