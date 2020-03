Nobelpreisträger Robert Shiller „Covid-19 wird nicht so verheerend wie die Weltwirtschaftskrise!“

Robert Shiller: Wir befinden uns bereits in einer weltweiten Rezession und sie wird sich womöglich noch verschlimmern. Entscheidend wird sein, wie die Märkte auf Dauer reagieren – der Wohnungsmarkt und der Aktienmarkt. Und darauf, wie lange uns das Virus in Atem hält. Wir erleben Panik. Ich glaube aber nicht, dass Covid-19 so verheerend sein wird wie etwa die Weltwirtschaftskrise vor hundert Jahren. Während der „Great Depression“ glaubten die Menschen, dass die Krise ewig andauern würde, weil sie eine Krise des Kapitalismus mit all ihren Schwachpunkten sei.