Nobelpreisvergabe 2023 „Geld schießt Tore – auch in der Wissenschaft“

Fast 80 Prozent der Preisträger aus den vergangenen zwölf Jahren kamen aus den USA. Wie kommt es zu dieser amerikanischen Dominanz in der Wirtschaftswissenschaft?

Die Ökonomik hat in den USA ein anderes wissenschaftliches Standing als in Deutschland und Europa. Daher ist auch die Ressourcenausstattung weit besser. Hinzu kommt ein sich selbst verstärkender Prozess: Gute Leute ziehen gute Leute an. Ein Beispiel dafür ist der Harvardprofessor Ray Chetty, der wegweisende Forschungsarbeiten zur sozialen Mobilität vorgelegt hat. Er hantiert mit gigantischen Datensätzen und hat ein Labor, in dem ihm vielleicht 20 wissenschaftliche Mitarbeiter zuarbeiten, die ebenfalls von höchster Qualität sind. Mit der Standardausstattung eines deutschen Lehrstuhls könnte Chetty diesen Aufwand nicht betreiben.



Sie wollen sagen: Am Ende liegt es mal wieder am Geld.

Im Prinzip schon. Die alte Fußballerregel „Geld schießt Tore“ lässt sich durchaus auf die Ökonomik übertragen. Die Gehaltsunterschiede zwischen Deutschland und den USA sind massiv, da können deutsche Unis mit ihren öffentlichen Besoldungsordnungen nicht mithalten. Ein normaler Ökonomikprofessor in den USA verdient in der Regel mehr als jeder deutsche Hochschulrektor. Hinzu kommt, dass wirtschaftswissenschaftliche Departments in Deutschland meist viel kleiner sind als in den USA, die haben im Schnitt nur fünf oder sechs Professuren. Positivbeispiele sind die Universitäten Bonn, Frankfurt, Mannheim und München, die sind allesamt international wettbewerbsfähig.