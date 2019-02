Noch 2,6 Prozent Wachstum US-Wirtschaft verliert an Schwung

Die US-Wirtschaft hat Ende 2018 nicht so stark an Schwung verloren wie erwartet. Zwischen Oktober und Dezember wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,6 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen waren nur von 2,3 Prozent ausgegangen. Im vorangegangenen dritten Quartal hatte es noch zu 3,4 Prozent gereicht.