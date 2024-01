Notenbank: China hält geldpolitischen Schlüsselsatz überraschend konstant

Laut am Freitag veröffentlichten Zahlen verzeichnet China die längste Deflationsphase seit 2009, während das Wachstum von Finanzierungen und Krediten im vergangenen Monat hinter den Erwartungen zurückblieb und die Exporte im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit 2016 zurückgingen. Wenn sich Verbraucher in Erwartung weiter sinkender Preise dauerhaft beim Konsum weiterhin zurückhalten, wird die gesamte Wirtschaft in einem Strudel aus sinkenden Preisen, fallenden Löhnen und Investitionszurückhaltung nach unten gezogen.