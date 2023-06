Notenbanken Die Zinsen steigen weiter – gut so!

Nichts hassen die Teilnehmer an den Finanzmärkten mehr als Überraschungen. Vor allem, wenn sie den Preis betreffen, um den sich an den Finanzmärkten alles dreht: den Zins. Diesen steuern bekanntermaßen die Zentralbanken. Daher bemühen sich die Notenbanker normalerweise darum, den Märkten Orientierung zu geben, was künftige Zinsentscheidungen betrifft.