Notenbanken: Erdogan vollzieht Kehrtwende – „Strikte Geldpolitik“ soll Inflation drücken

Die Regierung in Ankara hat die Inflation mit angeheizt: So hob sie beispielsweise die Mehrwertsteuer von 18 auf 20 Prozent an. Auch Unternehmenssteuern wurden heraufgesetzt, ebenso die auf Benzin und Diesel. Mit den erhofften Mehreinnahmen soll der Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben im Februar finanziert werden.