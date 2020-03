Notenbanken unter Zugzwang Wird aus der Corona-Krise eine Krise des Geldsystems?

Am günstigsten sieht es noch für die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) aus. Anfang des Monats hatte sie in einer außerordentlichen Sitzung den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Der Zielkorridor für Tagesgeld beträgt nun 1,0 bis 1,25 Prozent. In der vergangenen Woche beschloss die Fed, den Geschäftsbanken im Wege weiterer Geldleihgeschäfte 1500 Milliarden Dollar an Zentralbankgeld zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kauft sie den Banken in den nächsten Wochen im Rahmen ihres Reservemanagements auch Staatspapiere mit längeren Laufzeiten ab. Das soll die Banken in die Lage versetzen, besser auf den krisenbedingten Mehrbedarf der Unternehmen an Liquidität zu reagieren.