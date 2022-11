Oberste Bankenaufseherin EZB: Öffentliche Hilfe für Banken nicht selbstverständlich

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Finanzinstitute davor gewarnt, sich bei einer erneuten Verschärfung der Lage wiederum auf ein Einspringen öffentlicher Stellen zu verlassen. Es gebe in der Branche die Tendenz, es als selbstverständlich vorauszusetzen, dass der öffentliche Sektor dann schon einspringen werde, wenn sich die Lage verschlechtere, sagte der oberste Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, am Montag auf der Euro Finance Week in Frankfurt. Viele Banker würden ihn fragen, ob die Aufsicht dann erneut mit Flexibilität reagieren werde. „Meine erste Empfehlung ist, nehmt nicht an, das es diesmal öffentliche Hilfen im gleichen Ausmaß und auf breiter Basis geben wird, wie es während der Pandemie der Fall war,“ sagte Enria.