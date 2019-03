OECD-Ausblick Die Weltwirtschaft ist noch verletzlicher geworden

„Eine lange Periode sehr niedriger Zinsen seit der Finanzkrise hat eine Anhäufung finanzieller Verletzbarkeiten zur Folge“, heißt es in der OECD-Veröffentlichung. Da die öffentliche und private Verschuldung allgemein sehr hoch, die Bewertungen von Anlagevermögen in einigen Märkten überzogen sei und die Märkte offenbar mit anhaltend niedrigen Zinsen rechneten, bestehe das Risiko schneller Marktbereinigungen bei unerwarteten Ereignissen.



Ein solches Ereignis könnte der unerwartet scharfe Rückgang des Wachstums der Weltwirtschaft sein. Dies würde, so die OECD, „die Schwierigkeiten substantiell vergrößern, hohe Schuldenlasten zu bedienen, selbst wenn die Leitzinsen länger als ursprünglich erwartet niedrig blieben.“ Das gelte vor allem für den Weltmarkt der Unternehmensanleihen. Der Schuldenstand war hier 2018 mit rund 13 Billionen Dollar doppelt so hoch wie 2008, während die Qualität der Anleihen abgenommen habe. Vor allem in China und anderen Schwellenländern wird, so die OECD, in den kommenden drei Jahren ein großer Teil der Unternehmensanleihen fällig.