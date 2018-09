OECD-Prognose Trump schwächt die Weltwirtschaft

Die globale Konjunkturentwicklung stehe nicht mehr auf einem so breiten Fundament wie noch vor wenigen Monaten, heißt es in dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Bericht. Der Welthandel sei in der ersten Jahreshälfte langsamer gewachsen. Die Spannungen in der Handelspolitik hätten bereits negative Auswirkungen auf das Vertrauen und die Investitionspläne von Unternehmen.