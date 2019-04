OECD-Statistik Warum in Deutschland so wenig Netto vom Brutto bleibt

In Neuseeland zahlt eine Alleinverdienerfamilie mit zwei Kindern und einem Durchschnittseinkommen fast nichts an den Staat - ganze 1,9 Prozent. Wenig verdienende (67 Prozent des Durchschnittseinkommens) Alleinerziehende mit zwei Kindern zahlen in Neuseeland nicht nur überhaupt keine Einkommenssteuern und Abgaben – sie bekommen sogar noch 20,5 Prozent ihres Verdiensts in Form von staatlichen Sozialtransfers hinzu. Auch in Kanada erhält solch ein alleinerziehender Wenigverdiener 15,2 Prozent vom Staat hinzu. Zum Vergleich: In Deutschland muss dieser alleinerziehende Wenigverdiener noch 31,5 Prozent an den Staat und die Sozialversicherungen abführen.