OECD-Umfrage Die Deutschen wollen mehr Sozialstaat

Noch beliebter als in dem meisten anderen OECD-Ländern ist in Deutschland auch eine höhere Besteuerung von „Reichen“ (eine Definition der Reichen fehlt allerdings wohlgemerkt in der Fragestellung der Studie!), „um ärmere Bevölkerungsgruppen besser unterstützen zu können.“ 77 Prozent der Deutschen befürworten das, nur die Portugiesen (80 Prozent) und Griechen (79 Prozent) übertreffen sie in diesem Wunsch. Im OECD-Schnitt ist es fast eine Zwei-Drittel-Mehrheit von etwa 65 Prozent. Am schwächsten - wenn auch immer noch in der absoluten Mehrheit - sind die Anhänger der höheren Steuern für „Reiche“ in Estland (52 Prozent) und Polen (55 Prozent).