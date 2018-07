OECD und UN: Agrarpreise bleiben laut Experten stabil

2017 habe die Getreide-, Fleisch und Fischproduktion sowie die Produktion von Milchprodukten ein Rekordniveau erreicht. Getreidereserven befänden sich mit 250 Milliarden Tonnen auf einem historischen Höchststand. Zugleich steige die Nachfrage nach den meisten Agrarprodukten nicht mehr so stark an, hieß es weiter. Das Nachfrageplus sei zuvor vor allem einer wachsenden Mittelschicht in China geschuldet gewesen. Diese Wachstumsquelle lasse nun nach.