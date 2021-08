Öffentliche Aufträge für Europäer Dieser Mann legt sich mit China an

Seit bald einem Jahrzehnt ringt die EU um einen besseren Zugang zum Markt für öffentliche Ausschreibungen in China. 2012 stellte die EU-Kommission das International Procurement Instrument (IPI) vor, ein Mechanismus, der dafür sorgen soll, dass Wettbewerbsgleichheit herrscht zwischen europäischen und chinesischen Anbietern herrscht. Doch viele EU-Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, sperrten sich gegen den Mechanismus, auch aus Angst vor chinesischer Gegenwehr. Spätestens seit Abschluss des EU-China Investitionsabkommens hat sich die politische Stimmung gewandelt. Das Europäische Parlament, das schon länger auf einen härteren Kurs setzt, will China zur Marktöffnung drängen. Am Mittwoch wird der zuständige Berichterstatter Daniel Caspary seine Vorstellungen im Handelsausschuss in Brüssel präsentieren.