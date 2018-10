Ökonom Jörg Krämer „Deutschland droht eine Blase am Immobilienmarkt“

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen deutlich angehoben. Man erwartet, das weitere Schritte folgen. Die EZB hat bislang nichts getan, bleibt bei Nullzinsen. Was bedeutet diese Diskrepanz für das Weltfinanzsystem?

Die Fed bewegt sich in die richtige Richtung. Die EZB nicht. Wenn man sich im IWF-Bericht die Tabelle über die Schulden der Unternehmen außerhalb des Finanzsektors anschaut, sieht man, dass sie erst vor einiger Zeit aus dem roten Bereich rausgekommen sind. Da hat anders als in den USA offensichtlich noch keine richtige Reparatur der Bilanzen stattgefunden. Das hat viel mit der EZB zu tun. Die ist faktisch eingespannt in die Staatsfinanzierung und behindert damit die Bilanzbereinigung im Privatsektor, die nur sehr schleppend vorankommt. Amerika ist deutlich weiter, was die richtige Reaktion der Geldpolitik auf die Krise anbelangt.