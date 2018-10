Ökonom Thomas Mayer „Inflation zeigt das Dilemma der Währungsunion“

… in der die besonders deutlich gestiegenen Energiepreise und die für unverarbeitete Lebensmittel nicht einberechnet sind …

… und die ist mit 1,3 Prozent noch relativ schwach. Was die jetzt bekannt gegebenen Zahlen aber vor allem zeigen, ist ein Dilemma der Währungsunion, das Alan Walters, der ökonomische Berater der britischen Premierministerin Margaret Thatcher schon in den 1990er Jahren prophezeit hatte. Seine so genannte „Walters Critique“ besagte, dass die Europäische Währungsunion nicht funktionieren werde, weil sie paradoxe Wirkungen auf die Geldpolitik erzeugen werde. Sein Argument: In einem Land mit boomender Konjunktur steigen die Preise, in einer wenig oder gar nicht wachsenden Volkswirtschaft ist die Inflation gering. Wenn ein einheitlicher Leitzins in der Währungsunion gilt, dann sinkt der Realzins in boomenden Ländern – aktuell Deutschland – mit steigender Inflationsrate, obwohl eigentlich dort die Geldpolitik enger werden sollte. Umgekehrt steigt dann der Realzins in nicht wachsenden Volkswirtschaften – aktuell Italien. Dort ist die Kerninflationsrate im Oktober nur 0,8 gegenüber Vorjahr. Walters hatte also recht mit seiner Warnung: Die Einheitlichkeit der Geldpolitik in der Eurozone bei unterschiedlichen Konjunkturen hat tatsächlich perverse Wirkungen. Das konjunkturell starke Land bekommt eine zu lockere, das schwache eine zu straffe Geldpolitik.