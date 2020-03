Ökonom zu Covid-19 „Ähnliche Auswirkungen auf China wie die Finanzkrise“

Ich habe schon 2010 und auch in meinem 2013 veröffentlichten Buch gesagt, dass die großen globalen Ungleichgewichte einfach nicht nachhaltig sind und unweigerlich zu Handelskonflikten führen werden. Ich denke, dass nicht nur der Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht verschwindet, sondern dass Konflikte weltweit auch zwischen anderen Staaten noch zunehmen werden. Für Deutschland ist es zum Beispiel unmöglich, zu rechtfertigen, dass es einen Großteil seiner mangelnden Binnennachfrage mit großen Exportüberschüssen im Rest der Welt ablädt. Ich erwarte eine noch stärkere Umkehrung dessen, was früher als „Globalisierung“ bezeichnet wurde, an der nicht nur China, sondern die meisten großen Volkswirtschaften beteiligt sind.



Wo sehen Sie China in einigen Jahren? Hat das „chinesische Jahrzehnt“ wirklich begonnen?

Mittlerweile hat fast jeder verstanden, dass das derzeitige chinesische Wachstum nur so lange aufrechterhalten werden kann, bis das Land seine Schuldenobergrenze erreicht hat. Ich weiß nicht, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist. Aber die Fähigkeit, Schulden zu machen, ist sicher nicht unendlich. Sobald dies der Fall ist, wird sich das Wachstum wahrscheinlich innerhalb weniger Jahre so stark und unerwartet verlangsamen wie nach 1990 in Japan, das dem gleichen Wachstumsmodell wie China folgte – obwohl es die Ungleichgewichte nie auf das gleiche Extrem gebracht hat wie China.