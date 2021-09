Ökonomen zu Bargeldbeschränkungen Das Bargeld muss bleiben!

Eine klare Mehrheit der knapp 400 befragten Ökonomen ist zudem der Meinung, dass wir in Deutschland – anders als etwa in Skandinavien – auch in zehn Jahren noch problemlos bar zahlen können. Derzeit liegt der Bargeldumlauf in der Währungsunion bei über 1,4 Billionen Euro, in Deutschland bunkert statistisch gesehen jeder Bürger rund 1360 Euro bei sich zu Hause oder in Schließfächern.