Ökonomie-Nobelpreisträger Mehr politisch als ökonomisch

Fast könnte man den Eindruck gewinnen, der Weltklimarat (IPCC) und die Schwedisch Königliche Akademie der Wissenschaften hätten sich abgesprochen. Just an dem Tag, an dem der Klimarat „weitreichende Änderungen“ der menschlichen Lebensweise zur Begrenzung der Erderwärmung fordert, vergibt die Schwedische Akademie den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an zwei US-Ökonomen für deren Arbeiten zum Zusammenhang von Klimawandel, Innovationen und Wirtschaftswachstum.