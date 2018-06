Opec will mehr Öl fördern

Der Pakt mit den Nicht-Opec-Ländern wie Russland stehe nicht zur Debatte. „Wir zerstören nicht, was wir in den vergangenen zwei Jahren aufgebaut haben.“ Die Allianz von 14 wichtigen Ölförderländern hat sich ein Produktionslimit von insgesamt 32,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag auferlegt.