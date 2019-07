Ölpreis: Der verzweifelte Überlebenskampf der Opec

Dort einigten sich Russland und Saudi-Arabien am Rande des G20-Gipfels darauf, die Ölförderung mindestens neun weitere Monate zu begrenzen. Am Montag bei einem Treffen in Wien beschloss die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) die neunmonatige Verlängerung dann offiziell. Am heutigen Dienstag kamen zehn weitere Erdölstaaten zum Opec-Treffen dazu, darunter Russland, um gemeinsam als sogenannte Opec+ ebenfalls der Begrenzung zuzustimmen.