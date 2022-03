Ölpreis „Die Opec kann sich ein Zerwürfnis mit Russland nicht leisten“

Carsten Fritsch ist Rohstoffanalyst bei der Commerzbank in Frankfurt.



WirtschaftsWoche: Herr Fritsch, der Ölpreis wird zunehmend zum Konjunkturrisiko. Könnte eine höhere Produktion des Kartells Opec plus für Entlastung sorgen?

Carsten Fritsch: Theoretisch ja. Es ist aber nicht so einfach, die Ölhähne stärker aufzudrehen. Die Opec plus schafft es aktuell noch nicht mal, die vereinbarten Mengen an den Markt zu bringen.