ÖPNV-Tickets Bus und Bahn fast 79 Prozent teurer als 2000

Kauf und Unterhalt von Kraftfahrzeugen verteuerten sich um gut 36 Prozent – maßgeblich getrieben von den Spritpreisen, die um fast 50 Prozent anzogen. Zum Vergleich: Allgemein erhöhten sich die Verbraucherpreise in Deutschland in dem Zeitraum um rund 30 Prozent. Am günstigsten sind nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde Fußgänger unterwegs: Schuhe sind seit dem Jahr 2000 nur um gut 14 Prozent teurer geworden.