Opec+-Staaten kürzen Öl-Förderung 1,425 Millionen Barrel Öl weniger – pro Tag

Die Öl-Förderung der aus insgesamt 23 Staaten bestehenden Allianz werde in diesen beiden Monaten um mindestens 1,425 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag sinken, sagte der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman am Dienstag nach einem Online-Ministertreffen der Öl-Allianz Opec+. Saudi-Arabien allein werde eine Million Barrel am Tag weniger fördern. „Andere werden freiwillig auch 425 000 Barrel beisteuern“, so der Minister.