Opec unter Druck „Neuer Preiskrieg am Ölmarkt möglich“

Was bedeutet das für den Preis?

Einen Preis von 60 Dollar pro Barrel werden wir auf absehbare Zeit nicht mehr sehen. Und ein Preis von über 100 Dollar wie 2012 und 2013 ist erst recht Geschichte. Saudi-Arabien wird alles tun, um den Preis in den kommenden Monaten einigermaßen stabil zu halten, also bei etwa 40 Dollar. Das Land steckt in einer schweren finanziellen und wirtschaftlichen Krise und kann sich fallende Einnahmen nicht leisten.



Manche Experten glauben, dass die alte Debatte um „Peak Oil“, also einen Scheitelpunkt des Ölangebots, ersetzt werden muss durch „Peak Demand“ – ein nachhaltiges Absinken der Nachfrage. Ein realistisches Szenario?

Ja. Peak Demand ist kein Hirngespinst, sondern womöglich bereits Realität. Wahrscheinlich wird die globale Ölnachfrage nie wieder so hoch sein wie in den Boomjahren 2018 und 2019. Für die Ölwirtschaft ist das ein Riesenproblem. Selbst wenn die Nachfrage für einen begrenzten Zeithorizont weiter steigen sollte, so wird sich der Anstieg sukzessive verlangsamen. Da kommen dann auch die Klimapolitik und der Trend zur E-Mobilität ins Spiel. Auf dieses Szenario ist die Opec nicht ansatzweise vorbereitet.