Pablo Hernandez de Cos: Spaniens Notenbankchef: Kerninflation wird das gesamte Jahr lang hoch bleiben

Die Kerninflation in der Euro-Zone wird nach Einschätzung des spanischen Notenbankchefs Pablo Hernandez de Cos auch im weiteren Jahresverlauf hoch bleiben. Daher müsse die Entwicklung genau beobachtet werden, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag in Washington. Mit seinen Äußerungen ließ er die Tür für weitere Zinserhöhungen der EZB offen.