Philip Lane EZB-Ökonom sieht gute Chancen für „sanfte Landung“

Aus Sicht von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane gibt es nach wie vor gute Gründe, von einer sanften Landung der Wirtschaft im Euroraum auszugehen. In früheren derartigen Perioden sei es unter anderem zu einer Kreditklemme gekommen, sagte Lane am Donnerstag in einem Vortrag an der irischen Unversity of Limerick. „Wir bleiben ziemlich optimistisch, dass dies nicht diese Art von Episode ist.“ Unternehmen stellten sich nicht auf eine Rezession ein. Die Wirtschaft durchlaufe eine Periode mit Wachstum an der Nulllinie. „Und daher gibt es für das Szenario einer sanften Landung, dass wir haben, immer noch gute Gründe.“