Philip Lane: Noch „viel Schwung“ – EZB-Chefvolkswirt rechnet dennoch mit schnellem Rückgang der Inflation

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane rechnet mit einem deutlichen Nachlassen des Preisauftriebs im Euro-Raum im Laufe des Jahres. Derzeit sei zwar noch „viel Schwung“ drin, sagte der Ire am Montag bei einem Vortrag in Berlin. Doch im späteren Jahresverlauf werde es einen Inflationsrückgang in größerem Umfang geben.