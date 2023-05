Pleite: Regelinsolvenzen sinken um 14,1 Prozent im April

Nach den kräftigen Anstiegen in den beiden Vormonaten zeichnet sich für den April ein spürbarer Rückgang bei den Firmenpleiten in Deutschland ab. Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen sank um 14,1 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag nach vorläufigen Berechnungen mitteilte.