Plus beim BIP Ökonomen erwarten trotz Schwächen mehr Wachstum

Deutschlands Exporteure behaupten trotz internationaler Handelskonflikte weiterhin ihre starke Position auf dem Weltmarkt. Vor allem die Nachfrage aus Europa treibt die Geschäfte an. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen sagen für April bis Juni ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,4 Prozent zum Vorquartal voraus. Im ersten Vierteljahr hatte es lediglich zu 0,3 Prozent gereicht. In der Währungsunion hat sich das Wirtschaftswachstum dagegen von 0,4 auf 0,3 Prozent verlangsamt, wie bereits bekannt ist. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine Schätzung für Deutschland dagegen erst am 14. August.