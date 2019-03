Populismus: Warum wir so gern das Schlechte wahrnehmen

Gerade in den letzten Jahren war das Bild der zentralen messbaren Erfolgsindikatoren der Regierungen für Deutschland aber außergewöhnlich positiv. Auch in der regionalen Entwicklung des AfD-Erfolgs zeigt sich, dass objektive Daten zur Wirtschaftslage offenbar keine überzeugende Erklärung liefern können. Der Aufstieg der AfD hat in den östlichen Bundesländern ausgerechnet in einer Phase eingesetzt, als dort die hohen Arbeitslosenquoten der Nachwendezeit endlich überwunden werden konnten. Der AfD-Erfolg konnte sich noch dazu in westliche Bundesländer hinein eindrucksvoll fortsetzen und das eindeutig auch in solchen Milieus, die auf der ökonomischen Gewinnerseite des Lebens stehen.