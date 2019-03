Populismus Warum wir so gern das Schlechte wahrnehmen

Dies hat sich heute geändert: Wähler können sich in ihrer digitalen Informationsbeschaffung komplett von halbwegs ausgewogenen Nachrichtenquellen entkoppeln. Damit können sich einseitige Wahrnehmungen der ökonomischen und sozialen Entwicklung selber verstärken. Islamophobe Menschen, EU-Verschwörungsanhänger oder Anhänger neomarxistischer Krisentheorien informieren sich überwiegend nur noch in einschlägigen Internetseiten und bestärken sich in den eigenen sozialen Netzwerken unentwegt. Populisten sind somit vermutlich heute auch deshalb so erfolgreich, weil sie politisches Kapital aus der immer stärkeren Negativitätsverzerrung ziehen und den Effekt virtuos in der Kommunikationspolitik verstärken.