Preise Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben

Im Oktober sprang die Teuerungsrate in Deutschland auf 4,5 Prozent, den höchsten Wert seit Anfang der Neunzigerjahre. Preistreiber Nummer Eins waren die Energiepreise, die um 18,6 Prozent höher als im Vorjahr ausfielen. Auch Lebensmittel und Getränke verteuerten sich mit Raten von über vier Prozent. Ähnlich sieht es in den übrigen Ländern der Eurozone aus. In Spanien lag die Inflationsrate mit 5,5 Prozent sogar um einen Prozentpunkt über derjenigen in Deutschland. Im Schnitt der Eurozone legten die Verbraucherpreise im Oktober um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Das ist doppelt so viel wie es das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent vorsieht.