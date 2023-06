Preise: Erzeugerpreise mit kleinstem Anstieg seit Anfang 2021

Die Erzeugerpreise gelten als Vorläufer für die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Erhöhen oder senken die Hersteller ihre Preise, kommt das in der Regel verzögert auch bei den privaten Haushalten an, zumindest teilweise. Aktuell liegt die Inflationsrate mit 6,1 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Ökonomen rechnen in der zweiten Jahreshälfte mit einem weiteren Rückgang.