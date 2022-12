Preisentwicklung: Bundesbank-Präsident erwartet deutlichen Inflationsrückgang erst ab 2024

Nagel mahnte zudem in der Finanzpolitik eine baldige Rückkehr des Bundes zur Schuldenbremse im Grundgesetz an. Es sei richtig gewesen, in der Pandemie und dem aktuellen Energiepreisschock durch den Ukraine-Krieg mehr Schulden aufzunehmen, sagte Nagel dem „Stern“. „Die Ausnahme darf nicht zur Regel werden“, fügte Nagel hinzu. Es sei „ein Segen“ gewesen, dank der sparsamen Haushaltspolitik in den vergangenen zehn Jahren große finanzielle Spielräume gehabt zu haben, „und zu dieser Politik müssen wir schnell zurückkehren“.