Preisentwicklung: Deutsche Inflationsrate im April wohl leicht gesunken

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im April voraussichtlich nachgelassen. Darauf deuten die am Freitag veröffentlichten Angaben der Statistikämter aus sechs Bundesländern hin, auf deren Basis das Statistische Bundesamt am Nachmittag eine erste bundesweite Schätzung veröffentlichen will. In Nordrhein-Westfalen sank die Teuerungsrate von 6,9 auf 6,8 Prozent, in Baden-Württemberg von 7,8 auf 7,3 Prozent, in Sachsen von 8,3 auf 7,6 Prozent, in Hessen von 7,1 auf 6,9 Prozent und in Brandenburg von 7,8 auf 7,6 Prozent. In Bayern verharrte sie bei unverändert bei 7,2 Prozent.